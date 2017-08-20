Başbakan yardımcısından ‘Suriyeliler dönmeli’ diyen Kılıçdaroğlu’na: Biri cimcik atsın 

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi gerektiğini söyleyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘cimcik atılmasını’ istedi.

‘Vicdansızlık’

Bursa’daki Bereket Cami Derneği tarafından düzenlenen geleneksel toplu sünnet şölenine katılan bakan, Kılıçdaroğlu’nun ifadelerini ‘vicdansızlık’ diye niteleyerek şunları söyledi: “Bu bir vicdan meselesidir. Eğer vicdanınız ölmüşse her şeyi konuşabilirsiniz. 1989 yılında yüz binlerce Bulgaristan göçmeni soydaşımız buraya sığındı. Onlar da mı geri dönsün? Mevlana’mızın bir sözü var; ‘Bir mum diğerini tutuşturmakla ışığından bir şey kaybetmez.’ ‘Suriyeli vatandaşlara artık gitsinler’ demek bir vicdansızlıktır.”

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‘Kılıçdaroğlu’na birisi cimcik atsın’

“Suriyeliler zaten yeterli şartlar haiz olduğunda zaten gideceklerdir” diyen başbakan yardımcısı şöyle devam etti: “Ama bunu toplumumuzun da sinir uçlarına dokunacak şekilde bir sorun alanı olarak göstermek için, bunu dahi siyasete malzeme etmek suretiyle bir yaklaşım ortaya koyması hakikaten bir akıl tutulmasıdır. Kılıçdaroğlu’na birisi cimcik atsın.”