Başbakan yardımcısı ‘şart koştu’: El-Bab’ın, İdlib’in güvenliği için Afrin temizlenmeli

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye’nin dün akşam topçu ateşine tuttuğu YPG’nin elindeki Afrin’in ‘teröristlerden temizlenmesi gerektiğini’ söyledi.

AA’nın aktardığına göre Kahramanmaraş’ta temaslarda bulunan bakan, sözü Suriye’nin Türkiye sınırındaki kenti Afrin’e getirdi.

Afrin’den Hatay-Kilis sınırına ‘taciz ateşleri’ yapılması sonucu TSK’nın topçu ateşiyle karşılık verdiğini dile getiren Kaynak, “Bölgede problem, Afrin’in PYD ve PKK’nın kontrolünde olması ve Rusların orada üs kurmasıydı” dedi.

‘Teröristlerden temizlenmeli’

Bakan şöyle devam etti: “Bölgenin stabil hale gelmesi için benim kişisel görüşüm Afrin bölgesinin teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekir. Türkiye’nin gerek Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla gerek Milli İstihbarat Teşkilatı’mız vasıtasıyla muhataplarıyla bu husustaki çalışmalar sürüyor. Çünkü Astana’da yapılan görüşmelerde Türkiye’nin bu güvenli bölge fikri böylece hayata geçirilecek. Bölgenin güvenliğini Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sağlaması, o çatışmasızlığın Türk Silahlı Kuvvetleri’nce idame edilmesi beklentisi var. Hem Türkiye’nin sınır güvenliği bakımından, hem de bölgenin güvenliği bakımından Afrin bölgesinin terörden, teröristlerden, terör unsurlarından temizlenmesi gerekecek. Yoksa ne Azez’in güvenliğini kimse garanti edebilir, ne Mare’nin güvenliğini garanti edebilir, ne El-Bab’ın güvenliğini garanti edebilir, ne de İdlib’in güvenliğini garanti edebilir. Türkiye’nin bu husustaki diplomatik çalışmaları sürmektedir.”

Kaynak, El-Bab’ın Akil tepesine de AFAD’ın bir jandarma üssü inşaa ettiği bilgisini verdi.