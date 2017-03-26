Başbakan Yardımcısı Kaynak: İran’dan 3 milyon mülteci Türkiye’ye gelebilir

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İran’dan 3 milyon mültecinin Türkiye’ye gelebileceğini söyledi.

CNN Türk yayınında konuşan Kaynak, “Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var, Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyor. Daha çok Afgan mülteciler. Sadece 2016’da Iğdır ve Ağrı’da izinsiz geçiş yapan 30 bin kişi girdi ve işlem yapıldı” dedi.

Halihazırda Türkiye’de Suriye’deki iç savaştan kaçan 3 milyonu aşkın mülteci bulunuyor.

Türkiye, Avrupa Birliği’yle (AB) göçmen anlaşması imzalamıştı.

Bu konuya da değinen Kaynak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın restini yineledi: “Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun gözden geçirilme hakkı var.”

Türkiye’nin anlaşma gereği yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirten Kaynak, “Geri kabul anlaşmasını, mülteciler üzerinden pazarlık konusu yapmayız. Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bunun gözden geçirilme hakkı var. Geri kabul anlaşması bu haliyle yürümez” diye konuştu.