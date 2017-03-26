Başbakan yardımcısı da ‘müdahil oldu’: Galatasaray’a yazık ederler

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Galatasaray genel kurulunun eski futbolcular Hakan Şükür ve Arif Erdem’in sarı-kırmızılı kulüpten ihraç edilmemesi yönündeki kararını ‘kabul edilemez’ buldu.

‘Galatasaray’a yazık ederler’

Habertürk’te yer alan habere göre, eski savcı Zekeriya Öz başta olmak üzere genel kurulda ihracına karar verilen isimlere dikkat çeken Kaynak, şöyle devam etti: “Onların FETÖ ile olan bağlantısı Hakan Şükür kadar asla değil. Hakan Şükür, o camianın, o hareketin sembol isimlerinden biri olmuştur. Eğer Hakan Şükür’ün ihracını uygun görmemişlerse diğerlerine yazık etmişler. Galatasaray, milletimizin her kesimini, her siyasi rengi derinden yaralayan ve hala travmasını atlatmaya çalıştığımız 15 Temmuz’dan sonra bu isimlere sahip çıkıyorsa Galatasaray’a yazık ederler, asırlık kulübümüze yazık ederler.”