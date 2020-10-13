Başbakan yardımcısı, Covid şüphecisini susturdu: Üzgünüm canım, yanlış yer

Yeni Zelanda Başbakan Yardımcısı Winston Peters, Tauranga şehrindeki seçim kampanyasında Covid-19 şüphecisi birini soru yöneltirken susturdu.

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Peters, konuşmasının ardından kendisini dinleyenlerin sorularını yanıtlarken, Amerikan aksanı olan bir adam Covid-19’un var olduğuna dair kanıt istemek için ayağa kalktı.

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Peters, “Hastalığa neden olan bir virüs olduğuna dair kanıtınız nerede’’ sorusuna şu yanıtı verdi:

“Otur yerine, otur yerine… İşte belli ki eğitimini ABD’de almış biri. Bugüne kadar sekiz milyon vakanın olduğu ABD’de 220 bin kişi öldü. Bugün, muhtemelen sadece Hindistan’da 79 bin vaka var ve burada kalkıp ‘Dünya düz’ diyen biri var. Üzgünüm canım, yanlış yer.’’



Bunun üzerine cevap vermeye çalışan adama, Peters bir sonraki soruya geçerek şöyle seslendi: “Sessiz ol, toplantılarımızda da görgü kurallarımız var.“