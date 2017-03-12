Başbakan Yardımcısı Canikli hızını alamadı: Avrupa paramparça olacak

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, “Avrupa’yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü, ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak” dedi.

Hollanda önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu Rotterdam’a götürecek uçağa iniş izni vermemiş, sonra da Almanya’dan kara yoluyla gelen Aile Bakanı Betül Sayan Kaya’nın konvoyunu yine Rotterdam’da durdurup geri dönmesini istemişti.

Rotterdam’da Türkler sokağa dökülürken Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Hollanda hükümetinin yaptıklarını, ‘resmen faşizm’ diye nitelemiş, Hollanda başbakanını da ‘ırkçı zihniyetin sözcüsü haline gelmek’le suçlamıştı.

Giresun’da bir toplantıda konuşan Canikli sözü ‘Avrupa’da bazı ülkelerde Türkiye’ye karşı yapılan uygulamalar’a getirerek şunları söyledi: “Bakın en son Almanya, Avusturya, Hollanda’nın yaptıklarına bakın. Bütün tedbiri elden bıraktılar, bu millete, Türk milletine olan düşmanlıklarını iyice açığa çıkardılar, kin kusuyorlar, kan kusuyorlar neredeyse o haldeler…”

Canikli şöyle devam etti: “Bundan sonra Türkiye’nin önü açık, bundan sonra onlar düşünecek, çünkü Avrupa hasta, Batı hasta, Batı bundan sonra daha çok kan kaybedecek, her alanda kan kaybedecek. Çünkü Avrupa’yı Avrupa yapan değerlerin hiçbir tanesine sahip çıkmıyor. Avrupa’yı bir arada tutan esas insan hakları, hukukun üstünlüğü, ama şu anda yok, bunlar da ortadan kalkınca Avrupa paramparça olacak. Avrupa’nın dağılmasını hiç kimse engelleyemeyecek, aslında süreç başladı, onlar da farkında. Eğer kafatasçılık derecesinde faşizme uzanan bir aşırı milliyetçiliği Avrupa hep destekler ve bu çerçevede terör örgütlerine katkı ve kucak sağlarsa Avrupa’nın dağılmasını hiç kimse kurtaramaz, hiç kimse engelleyemez ve o süreç başlamıştır. Bundan sonra bunu izleyeceğiz değerli kardeşlerim, buna sevinmiyoruz, üzülüyoruz, ama kendi yaptıkları hatalarının bedelidir bunlar, karşılığıdır bunlar, mazlumların ahının karşılığıdır bunlar.”

Hollanda’ya ‘özel olarak’ değinen başbakan yardımcısı şöyle konuştu: “Hayırcılara destek vermek için bunu yapıyorlar. Artık tedbiri falan elden bıraktılar, şaşkınlıklarının bir başka sonucu bu. Bu yaptıkları hiç mantıklı adımlar değil, rasyonel adımlar değil, inanın ne yapacaklarını bilmiyorlar.”

Ne olmuştu?

Hollanda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yapacağı konuşmanın iptal edildiğini bildirmiş, buna karşılık bakan Hollanda’ya gideceğini yinelemiş, girişinin engellenmesi durumunda Hollanda’ya ekonomik ve siyasi yaptırım uygulanacağını söylemişti.

Hollanda saatler sonra güvenlik gerekçesiyle Çavuşoğlu’nun iniş iznini iptal etmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Hollanda’ya ‘Nazi kalıntısı’ diye yüklenmiş, Hollanda başbakanı, Erdoğan’a, “Çizgiyi aştı” demişti.

Son olarak Kaya’nın aracı Rotterdam konsolosluk binasının yakınında durdurulmuş, yetkililer, Kaya ve beraberindekilerin Almanya’ya dönmesini istemişti.

Bunun üzerine Türkiye’deki Hollanda temsilcilikleri giriş çıkışa kapatılmış, Rotterdam’da Türkler sokağa dökülmüş; polis barikat kurmuştu.