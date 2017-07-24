Başbakan yardımcılarının görevleri belli oldu: Ekonominin kaptanı Şimşek

Yeni hükümette başbakan yardımcılarının görevi belli oldu.

Ekonomi Mehmet Şimşek’in koordinasyonunda tek elden yürütülecek.

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Yatırımların takibi Fikri Işık tarafından yapılacak.

Hükümet sözcülüğünün yanısıra Diyanet, TRT ve AA ve ilgili kuruluşlar Bekir Bozdağ’a bağlandı.

MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu başbakana bağlı olarak çalışacak.

Recep Akdağ Akdağ Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işlerini yürütecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt dışı Türkler ve akraba topluluklar, BYEGM ve TİKA Hakan Çavuşoğlu’na bağlı olacak.