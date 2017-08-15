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Başbakan, tweetleri ‘kuş dili’ne benzetti: Bu çürümeye ‘Dur’ demeli

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Başbakan Binali Yıldırım, dilin bozulmaya uğramasından dert yandı: “Türkçe’den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘Dur’ deme zamanı gelmiştir.”

Yıldırım, Yunus Emre Enstitüsü’nün ‘Türkçe Yaz Okulu’ kapanış programında konuştu.

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Dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda milli kimliğin sembolü olduğunu vurgulayan başbakan, kültür emperyalizmine karşı en güçlü savunmanın anadilin korunmasından geçtiğini söyledi.

Sosyal medyada kullanılan dilden rahatsız olduğunu ‘gizlemeyen’ Yıldırım şunları söyledi: “Ne yazık ki sosyal medya dili, gençlerimiz arasında geçerli bir iletişim diline dönüşüyor. Anlamsız kısaltmalar, aralarına serpiştirilen yabancı kelimeler, bozuk cümleler giderek sıradan hale geliyor. Dilimizi kısırlaştıran, nesiller arasındaki iletişimi yok eden, Türkçe’den ziyade nevzuhur bir kuş dilini andıran bu çürümeye artık ‘Dur’ deme zamanı gelmiştir.”

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