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Başbakan sözü: Konyaspor’un cezasının hafifletilmesi için gerekeni yapacağım

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Başbakan Binali Yıldırım, Samsun’da oynanan Süper Kupa finalindeki olaylar nedeniyle Konyaspor’a verilen beş maç seyircisiz oynama cezasının hafifletilmesi için ‘gerekeni yapacağı’ sözünü verdi.

‘Gereken gayreti göstereceğim’

Fotoğraf: Reuters

Konya’da temel atma töreninde konuşan Yıldırım şunları söyledi: “Bu arada iki kupayı birden kazanan Konyaspor’u da gönülden tebrik ediyorum. Konyaspor’a verilen cezanın da inşallah en hafif şekilde atlatılması için gereken gayreti göstereceğimi de burada sizlerle paylaşmak istiyorum.”

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Ne olmuştu?

Fotoğraf: DHA

Konyaspor’un Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek kupaya uzandığı mücadelenin ilk dakikasından itibaren sahaya yanıcı ve patlayıcı maddeler atılmış, Beşiktaş’ın beraberlik golünün ardından Konyaspor tribününden ‘kelebek’ diye tabir edilen bıçak fırlatılmış, sahaya giren bir taraftar güvenlik güçlerince dışarı çıkarılmıştı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birilikte sahaya inen Konyaspor taraftarlarından birkaçının Beşiktaşlı futbolculara saldırmak istemesi gerilimi yükseltmişti.

Olaylarla ilgili iki bakanlık soruşturma başlatmış, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) da Konyaspor’a beş, Beşiktaş’a ise bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Sahaya bıçak atan Konyasporlu taraftar ikinci kez gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Samsun’daki finalde ‘Nuriye Semih yaşasın’ pankartı açan 11 Beşiktaş taraftarı ise ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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