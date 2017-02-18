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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan, Rakka operasyonunu açtı: Anlaşırsak doğrudan girmeyeceğiz

Başbakan Binali Yıldırım, prensipte anlaşılması durumunda Türkiye’nin Rakka’da doğrudan operasyona girmeyeceğini söyledi: “Askeri varlığımız olacak ancak taktik destek vereceğiz.”

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

NTV’nin haberine göre Yıldırım, Almanya’da uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Almanya’yı operasyona dahil edebileceğimizi söyledim’

Merkel’e Fırat Kalkanı faaliyetlerinin hangi noktaya geldiğini anlattıklarını belirten Yıldırım şöyle devam etti: “El Bab’dan sonra Rakka’nın DEAŞ’tan kurtarılması konusunda bir teklifimiz oldu biliyorsunuz. PKK’nın uzantısı PYD-YPG ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir terör örgütüne karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu dostluğa sığmaz. ABD’nin yeni yönetiminin bu değerlendirmeleri zannediyorum dikkate alacak. Pence’e yeniden bunu söyleyeceğim. Merkel’e de Almanya’yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim.”

‘Onlar önde, biz de arkada…’

Fotoğraf: Reuters

Başbakan, “Türkiye’nin Rakka’daki rolü ne olacak? TSK sahada olacak mı” sorusunu da yanıtladı: “Amerika, Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle, ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada… Askeri varlığı olacak ABD’nin de Türkiye’nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz, prensipte anlaşılırsa tabii. İmkan ve kabiliyetler gözden geçiriliyor. Amerika’nın her halükarda bir operasyon planı var. Bu planın nasıl uygulanacağını konuşuyoruz.”

Yıldırım, ABD’nin YPG ile işbirliği yapması durumunda ilişkilerde ciddi sorun olacağını kaydetti.

Ne Olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak geçen ekim ayında El Bab’ın ardından YPG’nin elindeki Menbiç ve IŞİD’in başkent ilan ettiği Rakka’ya yöneleceklerini söyleyerek, “Bu adımları atacağımızı (ABD Başkanı Barack) Obama’yla paylaştım” demişti.

Erdoğan, 23 Aralık 2016’da El Bab’ın ‘hallolmak’ üzere olduğunu öne sürmüş, 27 Aralık 2016’da ise El Bab’ın ‘tamamen kuşatıldığını’ savunmuştu.

Erdoğan 27 Ocak’ta 2017’de “El Bab’dan sonra daha derinliğe gitmemek lazım” demişti. Aynı gün Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün El Bab’dan çekilmeye hazırlandığını ileri sürmüştü.

9 Şubat’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Suriye’de yeni hamle sinyali vermiş, El Bab’ın yaklaşık 200 km. güneydoğusundaki Rakka’ya operasyon düzenlemekten bahsetmişti. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, El Bab’ın merkezine girildiğini duyurmuştu.

Suriye’de yürütülen harekatta El Bab’dan öteye gidilmeyeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yılın ekim ayındaki pozisyonuna dönerek, ‘IŞİD başkenti’ Rakka’yı ve YPG’nin elindeki Menbiç’i yeniden ‘menzile almıştı.’

16 Şubat’ta konuşan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bab’ın tamamen kuşatıldığını, bundan sonraki hedeflerin Menbiç ve Rakka olduğunu söylemişti.

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