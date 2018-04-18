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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan ‘meydana çağırdı’: İYİ Parti’yle ilgili kararı YSK verecek

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Başbakan Binali Yıldırım, tartışmaların odağındaki İYİ Parti’nin seçime katılmasıyla ilgili kararı Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) vereceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hem cumhurbaşkanı hem milletvekili seçimi için 24 Haziran’da sandık başına gidileceğini açıklamıştı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime girebileceklerini söylemiş ve cumhurbaşkanı adayı olduğunu yinelemişti. Parti sözcüsü Aytun Çıray ise, “Başkanlık divanı, İYİ Parti’nin seçimlere katılmak için bütün yasal koşulları yerine getirdiği 22 Aralık 2017 tarihinden altı ay sonra yani 22 Haziran 2018 tarihini izleyen her seçime katılabileceği gerçeğinin her türlü tartışmanın ötesinde olduğunu deklare eder” demişti.

Milliyet’ten Didem Özel Tümer’e konuşan başbakan, “İYİ Parti’nin seçime katılıp katılmayacağına YSK karar verecek. 24 Haziran iyi bir tarih” dedi.

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Kendileri için ‘seçime kim katılırsa katılsın sorun olmadığını’ söyleyen Yıldırım, “Buyursunlar, herkes meydanda boyunun ölçüsünü alır. Memleketin işlerinin durmaması, ülkenin gündeminden bir an önce konunun düşmesi açısından en kısa tarih en iyi tarihtir” diye konuştu.

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