Başbakan, ‘kendisine’ hükümette 17 görev verdi

Büyük Okyanus’un güneyindeki Cook Adaları’nın yeni başbakanı Mark Brown, kendisine hükümette 17 görev verdi.

Fotoğraf: www.elitetraveler.com

Brown, başbakanlığın yanı sıra dışişleri, maliye, göç politikaları, enerji ve telekomünikasyon bakanlığının aralarında bulunduğu görevleri üstlenecek. Ülkenin deniz kaynakları, doğal kaynaklarından ve emniyet teşkilatından da sorumlu olacak.

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Muhalefet lideri Tina Browne, başbakanın bu kadar çok görev almasının kabinesindeki diğer bakanlara güvenmediğinin işareti olduğunu söyledi.

Browne, “Yeni başbakanın kendisini herkesi şaşkına çevirerek 17 makama birden ataması kabinedeki arkadaşlarının kendisine ne kadar güvendiğini gösteriyor” dedi.

Bağımsız bir ülke ancak Yeni Zelanda ile ilişkili devlet statüsünde olan Okyanusya ada ülkesinin başbakanının birkaç ay içinde ‘işleri sağlama alıp, güven kazanınca’ bazı görevlerini başkalarına teslim edeceği belirtildi.

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2010’dan beri ülkeyi yöneten eski başbakan Henry Puna’nın istifasından sonra bu ay göreve gelen Brown, aralık ayında Yeni Zelanda ile ülkesi arasından ‘karantina uygulaması yapılmadan’ seyahatleri başlatacağını duyurmuştu.