Başbakan, İnce’nin Gülen iddiasına karşı espriye sarıldı: Seni işletmişler

Başbakan Binali Yıldırım, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin Fethullah Gülen’in iadesine ilişkin ‘usülüne uygun başvuru yapılmadığı’ yönündeki iddialarını eleştirdi. Yıldırım, ABD’den arandığını söyleyen İnce’ye “Seni işletmişler” diyerek yanıt verdi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen’in Türkiye’ye iadesi için çalışacağını açıklarken ‘Amerikalılar’ tarafından arandığını belirterek “Fethullah Gülen’in iadesi için usulüne uygun bir başvuru yapılmadığını söylediler” demişti.

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Selçuklu Kültür Merkezi’nde AKP’nin Ankara milletvekili adayları tanıtım toplantısında konuşan Yıldırım, İnce’nin, Gülen’in iadesine dair iddialarına yanıt verdi. “Amerikalıyım” diye arayarak birinin İnce’yi işlettiğini savunan Başbakan, sözlerine şöyle devam etti: “Sayın İnce, seni birisi ‘Amerikalıyım’ diye işletmiş. Telefonun ucundaki de Amerikalı değil, buradan açıklıyorum. Sen eksik, yanlış evrak peşinde koşacağına Feto’yu getirecek misin getirmeyecek misin, bunun için ne yapacaksın, millete bunu söyle.”

Diğer partilerin seçim vaatlerini de eleştiren Yıldırım, “Bugünlerde vaatler havada uçuşuyor. Hesap yok, kitap yok. Bir tanesi şöyle bakayım ne vadetmiş dedim, bir hesap yaptım. Yıllık 426 milyarlık vaat yapmış. Türkiye bütçesinin üçte ikisi. Mevcudun üzerine bunları da koyacak. Ben, takdiri milletime bırakıyorum” dedi.

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“Bir kulağı Kandil’de, bir kulağı Pensilvanya’da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez” diyen Yıldırım, cumhurbaşkanı adaylarına baktığını ve ibretle izlediğini belirterek şunları söyledi: “Bu seçimi bir referanduma dönüştürüyorlar, bir referandum çabası var. Niye? 16 Nisan halk oylamasıyla kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni, diğer adayların tamamı ‘Gelirsek değiştireceğiz’ diyorlar. Bu, 16 Nisan’ı tekrar sandığa taşımaktan başka bir şey değildir.”