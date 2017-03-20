Başbakan ‘erken seçim’ kapısını kapattı: AK Parti’nin oyu yüzde 52’nin üzerinde

Erken seçim ihtimaline ‘kapıyı kapatan’ Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün referandum dışında yapılan anketler AK Parti’nin oyunu yüzde 52’nin üzerinde gösteriyor” dedi.

Geçen hafta Bursa’da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘eline geçen’ ankete göre AKP’nin oyunun yüzde 52 olduğunu söylemişti.

Memleketi Erzincan’da Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Yıldırım, referandumun ardından erken seçim olacağı iddiasıya ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Niye erken seçim olsun? Daha yapacak çok işimiz var. Bugün referandum dışında yapılan anketler AK Parti’nin oyunu yüzde 52’nin üzerinde gösteriyor. Halk desteğimiz tamdır. Seçime harcayacak ne paramız ne de vaktimiz var.”

‘Adam ayakta uyuyor’

Başbakan, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığını söyleyen Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl’ın sözlerine de yanıt verdi: “Adamın FETÖ’den haberi yok, ayakta uyuyor.”