Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
         

Başbakan ‘erken seçim’ kapısını kapattı: AK Parti’nin oyu yüzde 52’nin üzerinde

 

Erken seçim ihtimaline ‘kapıyı kapatan’ Başbakan Binali Yıldırım, “Bugün referandum dışında yapılan anketler AK Parti’nin oyunu yüzde 52’nin üzerinde gösteriyor” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Geçen hafta Bursa’da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ‘eline geçen’ ankete göre AKP’nin oyunun yüzde 52 olduğunu söylemişti.

Memleketi Erzincan’da Hürriyet’ten Fatih Çekirge’ye konuşan Yıldırım, referandumun ardından erken seçim olacağı iddiasıya ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Niye erken seçim olsun? Daha yapacak çok işimiz var. Bugün referandum dışında yapılan anketler AK Parti’nin oyunu yüzde 52’nin üzerinde gösteriyor. Halk desteğimiz tamdır. Seçime harcayacak ne paramız ne de vaktimiz var.”

‘Adam ayakta uyuyor’

Başbakan, darbe girişiminin arkasında Fethullah Gülen’in bulunduğuna dair kanıt olmadığını söyleyen Alman İstihbarat Servisi (BND) Şefi Bruno Kahl’ın sözlerine de yanıt verdi: “Adamın FETÖ’den haberi yok, ayakta uyuyor.”

Kulis: AKP anketlerden tatmin değil; virgülle ‘Hayır’ da çıkabilir ‘Evet’ de

CHP anketine göre yüzde 46 ‘Hayır,’ yüzde 42 ‘Evet’ diyecek

Gezici Araştırma’nın sahibi: Kararsızlar oy verirse ‘Hayır’lar artar

Net Araştırma anketi: Yüzde 51.1 ‘Hayır,’ yüzde 48.9 ‘Evet’

Metropoll’ün sahibi Sencar: Katılım yüzde 85’in üzerine çıkarsa ‘Hayır’ şansı fazla

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

SAMER anketi: Doğuda yüzde 57.4 ‘Hayır’, yüzde 25.1 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: Yüzde 51.1

AKP’li Turan ‘Evet’te iddialı: Şu an yüzde 50’den fazla oyumuz var

Erdoğan ‘Bu iş tamam’ demiş: ‘AKP’nin anketine göre yüzde 54 ‘Evet’

Gezici Araştırma’nın son anketi: ‘Başkanlık sistemi’ne ‘Evet’ diyenlerin oranı yüzde 41,2

Kulis: AKP’nin yaptırdığı araştırmaya göre kararsızlar fazla, kadınların desteği düşüyor

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...