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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan duyurdu: 9 bin lira altında kazanan esnaftan vergi alınmayacak

Başbakan Binali Yıldırım bir yılda 9 bin lira altında kazanç elde eden esnaftan vergi alınmayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Edirne’deki mitingde konuşan Yıldırım, Türkiye genelinde basit usulde vergi veren 750 bin esnaf olduğunu belirterek, “2018’de bu esnafımızdan 9 bin lira altında kazanç elde edenler hiç vergi vermeyecek. Vergiden muaf olacaklar. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

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‘İmar affı’yla ilgili gelişmeleri de aktaran Yıldırım, “Bugün Türkiye’de 13 milyon bina, işyeri, gece kondu, ruhsatsız yapı var. Yani en az 13 milyon hane nüfus sayısını sayarsan 40 milyon vatandaşımızın devletle, belediyelerle sorun var. Bu sorun 50 yıldır devam ediyor. Dedik ki, devlet, milletle kavgalı olmaz. Devletin işi millete hizmet etmektir onun için barış elimizi uzattık, imar barışını getirdik. Hayırlı uğurlu olsun. Geçtiğimiz cuma günü başladı müracaatlar. Çok müthiş bir ilgi var. İl müdürlüklerimizden, internet üzerinden, evinde elektriği, suyu olmayan, imarı olmayan, kat mülkiyeti olmayan, mülkiyet sorunu olan, imara aykırılıkları olan herkes bütün vatandaşlarımız bu tarihi fırsatı değerlendirsinler istiyoruz” dedi.

Devletle ihtilaflı binalar için ‘cüzi bir bedel’ karşılığı ‘imar barışı’ getiren düzenleme Meclis’ten geçmişti.

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‘İmar affı’ kapsamında yaklaşık 15 milyon yapının ‘faydalanacağı’ düşünülen ‘yapı kayıt belgesi’ için başvurular 8 Haziran’da başlayıp 31 Ekim’de sona erecek.

Son olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki Türkiye’de tam olarak bilinmemekle beraber 26 milyon 358 bin bağımsız birim olduğunu ve büyükşehirlerdeki yapıların yüzde 70-80’inin imara aykırı olduğunu söylemişti.

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