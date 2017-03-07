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Başbakan çıtayı yükseğe taşıdı: ‘Hayır’ demek, insan fıtratına da çok uygun değil

‘Partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğini savunan Başbakan Binali Yıldırım, ‘Hayır’ demenin insan fıtratına uygun olmadığını söyledi.

Fotoğraf: DHA

Başbakan, İzmir’de düzenlenen kadınlar günü etkinliğinde konuştu.

‘Hayır’ için ‘soğuk bir kelime’ diyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti: “Biz diyoruz ki güzel işler ‘Evet’ demekle başlar. Evlenirken ‘Evet’ diyoruz, eğlenceye giderken ‘Evet’ diyoruz, seyahate giderken ‘Evet’ diyoruz, arkadaşlık kurarken ‘Evet’ diyoruz. Reddetmek, ‘Hayır’ demek, insan fıtratına da çok uygun bir şey değil. Onun için ‘Evet’te bereket var, ‘Hayır’dan hayır gelmez diyoruz.”

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