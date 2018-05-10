Başbakan çağrı yapmıştı: Ziraat Bankası konut kredisi faizini yüzde 1’in altına çekti

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Hükümetin bankalara inşaat sektörüne canlılık getirmek için faiz indirme çağrısının ardından Ziraat Bankası konut kredi faizlerini aylık yüzde 1.23’ten yüzde 0.98’e indirdi.

Bankanın yaptığı indirim 500 bin liraya kadar olan kredilerde 10 yıl vadeye kadar geçerli olacak.

Reklam

Ziraat Bankası’nın faiz hamlesi, Başbakan Binali Yıldırım’ın bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından geldi. Ziraat Bankası’dan yapılan açıklamada, konut sektörünün, birçok alt sektör ve ekonomiye önemli bir katkı sağladığı belirtilerek “Bankamız, konut kredisini salt bir kredi vermekten öte, müşteriyle uzun vadeli bir birlikteliğin başlangıcı olarak görmekte ve konut kredisi müşterilerinin diğer tüm finansal ihtiyaçlarının karşılanmasında da tercih edeceği bütünsel çözüm önerileri sunmaktadır” denildi.