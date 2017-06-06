Başbakan baklayı ağzından çıkardı: Zeytin mi daha önemli, tesis mi?

Başbakan Binali Yıldırım, üreticilerce zeytinlik sahaların ‘ölüm fermanı’ diye nitelenen bir maddeyi de içeren ‘Üretim Reform Paketi’ni “Zeytin mi daha önemli, tesis mi?” diye savundu.

Meclis komisyonundaki görüşmelerde hükümet, zeytinliklerin konut ve turistik tesis inşaatına açılmasından geri adım atmış ancak madencilik ve endüstriyel tesisler yapılabilmesi yönündeki maddede ısrar etmişti. 1 Haziran’da komisyonda kabul edilen tasarı, bu hafta genel kurulda görüşülecek.

Düzenlemenin görüşülmesinden önce muhalefetin ‘istismar alanı’ arama peşine düştüğünü savunan başbakan, ‘gerçeği’ anlatacağını söyledi.

‘Yüzde 72 artış’

Yıldırım şöyle devam etti: “Gerçeği anlatmak istiyorum. 15 yıl içerisinde, Veysel hoca (Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu) zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Zeytin tarihinden bugüne kadar 100 milyon zeytin ağacı varlığımız var. AK Parti iktidarında bu sayı 172 milyona çıkmıştı. Yüzde 72 artış. Zeytin üretiminde Türkiye’yi dünya ikincisi yapan kim? AK Parti iktidarı. Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde maalesef geçmişte bir takım yanlış uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Zeytin alanları kullanılamaz hale gelmiş. Bununla ilgili düzenleme yapmak amaç.”

‘Zorla yapacak halimiz yok’

Tesis kurulumunun ‘kamu yararı’na bağlı olduğunu söyleyen başbakan sözlerini şöyle bitirdi: “Zeytin mi daha önemli, tesis mi daha önemli? Vatandaşımız istemiyorsa, onun istemediğini de zorla yapacak halimiz yok.”