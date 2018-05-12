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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan, Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısından habersiz: Teröristlere af gündemde yok

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Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘genel af’ çağrısıyla ilgili, “Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok” dedi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Bahçeli’nin çağrısı şöyleydi: “Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?” 

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Başbakan, Bahçeli’nin çağrısına “Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok” diye yanıt verdi. Zaten MHP lideri de açıklamasında ‘PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ ifadesini kullanmıştı.

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