Başbakan: Amacımız ABD ile ilişkileri daha da germek değil, geliştirmek, iyileştirmek

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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin ABD’yle ilişkilerini daha iyi düzeye taşıyacağını söyledi.

ABD’deki temaslarının son gününde gazetecilere açıklamalarda bulunan Yıldırım, ABD’deki temaslarını şöyle özetledi: “ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile ülkeler arası ve bölgesel meseleler üzerine konuştuk. Bundan sonra ilişkilerimizi bulunduğu düzeyin daha ilerisine iyi yönde taşımak için gayret göstermeye karar verdik.”

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Bir gazetecinin, Pence ile görüşmede, ‘FETÖ’ ve ABD’nin YPG’ye silah yardımı konularına ilişkin, “Kısa veya orta vadede somut adımları bekliyor musunuz?” sorusu üzerine Yıldırım, şunları söyledi: “Biz olması gerekeni söyledik, beklentilerimizi ilettik. Karşı taraf da bununla ilgili bize olumsuz bir şey söylemedi. Yani bu konulardaki hassasiyetimizin, konuya verdiğimiz önemin farkında olduklarını paylaştılar. Bundan sonrasını takip edeceğiz, göreceğiz, ona göre biz de adımlarımızı atacağız.”

Başbakan şöyle devam etti: “Bizim amacımız ilişkileri daha da germek değil, ilişkileri geliştirmek, iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye faydası var. Türkiye’ye de faydası var, ABD’ye belki daha çok faydası var. O bakımdan olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.”