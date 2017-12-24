Başbakan açıkladı: Yeni yılda 36 bin sağlık personeli ve 20 bin öğretmen alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, kamuya 110 bin yeni personel alınacağını açıkladı.

2018 yılı bütçesinin cuma günü Meclis genel kurulunda kabul edildiğini hatırlatan Yıldırım yeni yılda devletin hizmetlerinin daha kaliteli şekilde yerine getirilmesi için kamuya 110 bin yeni personel alınacağını dile getirdi.

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Sağlık Bakanlığı’na 36 bin sağlık personeli alınacağını, Milli Eğitim Bakanlığı’na 20 bin öğretmen ataması yapılacağını belirten başbakan, Adalet Bakanlığı’nda da çeşitli hizmetlerde çalıştırmak üzere zabıt katibi, infaz koruma memuru gibi 15 bin personelin istihdam edileceğini belirtti.

‘Köylerdeki eksik imam ihtiyacını karşılamak üzere’ Diyanet İşleri Başkanlığı’na 9 bin 500 kadro verileceğini ifade eden Başbakan Yıldırım, “Müezzin, imam, Kur’an öğreticisi olarak burada çalışacaklar” diye konuştu.

Yıldırım şöyle devam etti: “Gençlik ve Spor Bakanlığı her geçen yıl, her geçen ay yurt sayısını artırıyor. Kredi Yurtlar Kurumu’nun da ihtiyacı olan 10 bin 900 personelin 2018’de işe başlaması için gerekli çalışmayı başlatmış durumdayız. Üniversitelerimizde 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2 bin ve üniversite hastanelerinde 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek. Böylece bakanlıklarda, devlet dairelerinde personel eksikliğinden dolayı işlerin aksaması diye bir sorun yaşanmayacak.”