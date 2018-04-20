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Yaramazlara biraz batar!

Başbakan açıkladı: Avusturya’da 24 Haziran kampanyasına izin verilmeyecek

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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, 24 Haziran seçimleri öncesi Türklere yönelik siyasi propaganda kampanyalarına izin verilmeyeceğini açıkladı.

Kurz, Türkiye’yi avrupa Birliği’nde istemediğini sık sık tekrar ediyor. Fotoğraf: Reuters

16 Nisan referandumu öncesi AKP’li bakanların Almanya ve Hollanda’da yaptığı propaganda konuşmalarına izin verilmemişti. Bu süreçte ülkeler arası ilişkilerde kriz başlamıştı.

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Sputnik’in aktardığına göre, ORF radyosuna konuşan iktidardaki Avusturya’daki sağ koalisyon hükümetinin başbakanı Kurz “Türkiye’deki Erdoğan liderliği yıllardır Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları suistimal etmeye çalışıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” dedi.

Kurz, “Bütün Türk siyasi partilerinin seçim kampanyası etkinliklerine engel olacak mısınız?” şeklindeki ısrarlı soruya da “Evet” yanıtını verdi.

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Avusturya’da 350 bine yakın Türk’ün yaşadığı tahmin ediliyor.

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