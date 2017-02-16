‘Başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen AKP yöneticisine istifa çağrısı

AKP, ‘Referandumda başarısız olursak iç savaşa hazır olun’ diyen partisinin Manisa teşkilatı başkan yardımcısı Ozan Erdem’in istifasını istedi.

‘Büyük ve Güçlü Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ konulu konferansta konuşan Erdem, “Bu referandum oylamasında başarısız olursak iç savaşa hazırlanın. Gerek kendi içimizde, gerek kendi dışımızda kartların yeniden karılacağını, yeniden plan masalarının kurulacağını iyi bilelim” demişti.

Hürriyet’ten Turan Yılmaz’ın haberine göre AKP Teşkilat Başkanı Mustafa Ataş, olayı öğrenmesiyle beraber Manisa teşkilat il başkanını arayarak Erdem’in istifasını istediğini söyledi.

Erdem’in ‘iç savaş’ açıklamasını ‘maksadını ve haddini aşan bir görüş’ olarak tanımlayan Ataş, “Biz demokrasiyle inanan insanlarız. Referandumda vatandaşlarımız tarafından kullanılacak ‘Evet’ oylarının da ‘Hayır’ oylarının da bizim başımızın üstünde yeri vardır. Anlaşılıyor ki bu arkadaşımız hislerine ve duygularına kapılmış böyle bir açıklama yapmış. Bunu asla kabul etmemiz mümkün değil” diye konuştu.