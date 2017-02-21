Başarısız olduğu Kuran kursundan ayrılan çocuk ‘harakiri’ye kalkıştı

Cumhuriyet gazetesinin tutuklu muhabiri Ahmet Şık, 2012’de Oda TV davası kapsamında tutuklu olduğu Silivri Cezaevi çıkışında söylediği “Bu komployu kuranlar cezaevine girecek” sözleri nedeniyle yedi yıla kadar hapsinin istendiği davada hakim karşısına çıktı.