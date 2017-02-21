Başarısız olduğu Kuran kursundan ayrılan çocuk ‘harakiri’ye kalkıştı

Kayseri’de 16 yaşındaki Emre Ü., Kuran kursundan kendi isteği ve hocalarının onayıyla ayrıldıktan sonra sokak ortasında ‘harakiri’ye kalkıştı.
Bir buçuk yıldır devam ettiği Kuran kursundan başarılı olmadığını söyleyerek ayrılmak isteyen Emre Ü., hocalarının onayının ardından arkadaşlarıyla vedalaşarak kurstan ayrıldı.
Kurstan uzaklaşıp Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’na giden Emre Ü., elindeki bıçağı karnına sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Emre Ü.’yü hastaneye kaldırdı.
Emre Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.