Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başarısız olduğu Kuran kursundan ayrılan çocuk ‘harakiri’ye kalkıştı

 

Kayseri’de 16 yaşındaki Emre Ü., Kuran kursundan kendi isteği ve hocalarının onayıyla ayrıldıktan sonra sokak ortasında ‘harakiri’ye kalkıştı.

Fotoğraf: DHA

Bir buçuk yıldır devam ettiği Kuran kursundan başarılı olmadığını söyleyerek ayrılmak isteyen Emre Ü., hocalarının onayının ardından arkadaşlarıyla vedalaşarak kurstan ayrıldı.

Kurstan uzaklaşıp Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı’na giden Emre Ü., elindeki bıçağı karnına sapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Emre Ü.’yü hastaneye kaldırdı.

Emre Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

SON HABERLER

AKAM anketi: Yüzde 56.4 ‘Hayır,’ yüzde 43.6 ‘Evet’

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) anketine göre, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliği referandumunda yurttaşların yüzde 56.4’ü ‘Hayır,’ yüzde 43.6’sı da ‘Evet’ diyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...