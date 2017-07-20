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‘Başarı’larının devamı: Erdoğan YÖK’ün başına Saraç’ı yeniden atadı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) başkanlığına bir kez daha Yekta Saraç’ı atadı.

Arşiv fotoğrafı: DHA

11 Kasım 2014 YÖK başkanı olarak atanan Saraç, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ortaya çıkan ses kayıtlarında Habertürk’teki ‘adam’ı pozisyonunda olduğu iddia edilen Fatih Saraç’ın kardeşi.

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Saraç’ın YÖK başkanı olmasından bir hafta sonra Erdoğan, yedi üniversiteye okullarındaki oylamada birinci olmamasına karşın YÖK’ün liste başı gösterdiği isimleri atamıştı.

Saraç’ın, KHK’yla ihraç edilen 312 akademisyen için “Görevimizi yaptık” dediği ileri sürülmüştü. Yine Saraç’ın döneminde yüzlerce akademisyen ihraç edilmişti.

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