‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ futbol kulübü kuruldu

Ankara’da ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ adıyla amatör futbol kulübü kuruldu.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Başakşehirspor’un Süper Lig liderliğiyle “Kurucusu olduğum kulüp” diye övünmesi nedeniyle yeni bir futbolda kayırmacılık tartışmasını tetikleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da da bir futbol kulübü kurdurduğu ortaya çıktı.

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Ankara’da yerel futbol haberleri veren ‘yurtspor internet sitesi‘nin haberine göre Erdoğan’ın talimatıyla ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ adı altında bir amatör futbol kulübü kuruldu.

Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nda yapılan kura çekimine katılan ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’ mart ayının ortasında başlayacak ‘Ankara Bölgesel 2. Amatör Küme’de sahaya çıkacak.

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Cumhuriyet yazarı Arif Kızılyalın’ın konuyla ilgili görüştüğü federasyon yetkilileri ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’un amatör ligde mücadele etmesinin belli prosedürler içinde değerlendirileceğini ifade ederken işlemlerin yasal çerçeve içinde yapılacağını belirtti.

Sahaya kırmızı beyaz veya turkuaz renkte formalarla çıkması beklenen ‘Cumhurbaşkanlığı Spor’un antrenmanları Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapması bekleniyor. Takımın maçları Sincan Stadı’nda oynanacak.