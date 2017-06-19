Başakşehirli Visca’dan ‘açık mesaj’: Türkiye’nin en büyük takımlarına asla ‘Hayır’ demem 

Süper Lig’de sezonun ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’in Bosna-Hersekli futbolcusu Edin Visca, bu transfer döneminde takımdan ayrılabileceğinin sinyalini verdi.

Trabzonspor’un kadrosuna katmak istediği Visca, “Her ne kadar Şampiyonlar Ligi’ne katılma şansı elde etmiş ve Başakşehir’de harika günler geçirmiş olsam da hayatımda ve kariyerimde yenilik için zamanın geldiğini düşünüyorum” dedi.

Bosna Hersekli oyuncu, futbol hayatını sürdürmek istediği takım konusunda ise “Bazı isteklerim var ancak şimdilik bu sır olarak kalsın. Ama şunu söyleyebilirim ki Türkiye’nin en büyük takımlarına transfer olmaya asla itiraz etmem” diye konuştu.

Bosna Hersek’in Zeljeznicar takımından 2011’de 400 bin avro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Visca’nın 2020 yılına dek Başakşehir’le sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu 2016/17 sezonunda 43 resmi maçta forma giydi ve 10 gole imza attı.