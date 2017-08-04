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Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Sevilla

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Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu.

Fotoğraf: DHA

İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kurasında Başakşehir, İspanyol ekibi Sevilla’yla eşleşti. İlk maç 15-16 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da, ikinci maç ise 22-23 Ağustos tarihlerinde Sevilla’da oynanacak.

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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge karşısında dün akşam oynanan rövanşta 2-0 kazanarak tur atlamıştı.

Diğer eşleşmeler şöyle:

Karabağ (Azerbaycan)-Kobenhavn (Danimarka)

APOEL (Kıbrıs)-Slavia Prag (Çekya)

Olympiakos (Yunanistan)-Rijeka (Hırvatistan)

Celtic (İskoçya)-Astana (Kazakistan)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Maribor (Slovenya)

Young Boys (İsviçre)-CSKA Moskova (Rusya)

Napoli (İtalya)-Nice (Fransa)

Hoffenheim (Almanya)-Liverpool (İngiltere)

Sporting (Portekiz)- Steaua Bükreş (Romanya)

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 


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