Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Sevilla

Başakşehir’in Avrupa’daki rakibi belli oldu.
İsviçre’nin Nyon kentinde gerçekleştirilen Şampiyonlar Ligi Play-Off turu kurasında Başakşehir, İspanyol ekibi Sevilla’yla eşleşti. İlk maç 15-16 Ağustos tarihlerinde İstanbul’da, ikinci maç ise 22-23 Ağustos tarihlerinde Sevilla’da oynanacak.
Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge karşısında dün akşam oynanan rövanşta 2-0 kazanarak tur atlamıştı.
Diğer eşleşmeler şöyle:
Karabağ (Azerbaycan)-Kobenhavn (Danimarka)
APOEL (Kıbrıs)-Slavia Prag (Çekya)
Olympiakos (Yunanistan)-Rijeka (Hırvatistan)
Celtic (İskoçya)-Astana (Kazakistan)
Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Maribor (Slovenya)
Young Boys (İsviçre)-CSKA Moskova (Rusya)
Napoli (İtalya)-Nice (Fransa)
Hoffenheim (Almanya)-Liverpool (İngiltere)
Sporting (Portekiz)- Steaua Bükreş (Romanya)