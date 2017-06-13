Başakşehir’e imza atan Elia, Kuyt’a ‘danışmış’: Bana ödeme zorluğu yaşanmadığını söyledi

Süper Lig’de 2016/17 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir, 30 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Eljero Elia’yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezon Hollanda birinci ligi Eredivisie’nin şampiyonu Feyenoord’da forma giyen Elia’yla bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık sözleşme imzalandı.

‘Ödeme zorluğu yaşanmadığını söyledi’

Elia, imza sonrası yaptığı açıklamada “Başakşehir iyi bir takım, iyi bir kadrosu var. Umarım ben de kendimi geliştirerek takıma katkı veririm” dedi.

Transfer öncesinde bir dönem Fenerbahçe’de de forma giyen Feyenoord’dan takım arkadaşı Dirk Kuyt’a danıştığını dile getiren Hollandalı futbolcu “Bana aile kulubü olduğu ve ödeme zorluğu yaşanmadığını söyledi” diye konuştu.