Başakşehir’de iş yerinde patlama: Üç yaralı

İstanbul’da Başakşehir sanayi sitesindeki iş yerinde hava tankı patladı, üç kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’ndeki bir iş yerinde, çalışma sırasında hava tankında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Reklam

Olayda iş yerinde bulunan üç kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri devam ediyor.

‘İki kişi şok geçirerek yaralandı’

Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan olayla ilgili şunları anlattı: “Yangın haberini aldıktan kısa bir süre sonra Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi’nde patlama olduğunu öğrendik. Tank imalatı yapan bir işyerinde test yapılırken, bir kazanın patladığı ifade ediliyor. Aynı zamanda çalışan ve işyeri sahibi olan kişinin de yaralandığı ve hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırıldığını biliyoruz. İki kişinin de şok geçirerek yaralandığı ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan işyeri sahibi vefat etti. Başımız sağ olsun. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin.”