Başakşehir’de işçileri taşıyan servis duvara çarptı: Sekiz yaralı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisi minibüsü yolun kenarındaki duvara çarptı. Kazada şoförle birlikte araçta bulunan sekiz kişi yaralandı.
Kaza saat 08:30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp mahallesi Dereli sokakta meydana geldi. S.G. yönetimindeki 34 LAF 989 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü S.G. ve servisteki yedi kişi yaralandı.
İtfaiye ekipleri araçta sıkışan S.G.’yi çıkarırken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar sonrasında çevredeki hastanelere sevk edildi.