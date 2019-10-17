Başakşehir’de işçileri taşıyan servis duvara çarptı: Sekiz yaralı

Halkbank ABD’nin Halkbank hakkında yargı süreci başlatmasının, Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik başlattığı askeri operasyon sebebiyle Türkiye’ye karşı başlatılan yaptırımların bir parçası olduğunu belirterek, haksız olarak nitelediği dava ile ilgili uluslararası hukuktan kaynaklanan tüm yasal hakların kullanılacağını açıkladı.