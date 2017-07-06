Başakşehir’de Clichy imzaya geliyor, City’nin yöneticileri Cengiz Ünder için İstanbul’da

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Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin yöneticileri, Başakşehir’in 19 yaşındaki yıldızı Cengiz Ünder’in transferi için İstanbul’a geldi.

City’yle sözleşmesi sona eren Fransız sol bek Gael Clichy’nin de Başakşehir’le her konuda anlaştığı ve yarın üç yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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İHA’nın aktardığına göre, Cengiz’in transferi için İstanbul’a gelen City’nin yöneticileri Başakşehirli yöneticilerle masaya oturacak.

Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, “Manchester City’yle daha önce de görüşmüştük. Ancak henüz istediğimiz rakamlara çıkamadılar. Eğer bizim talep ettiğimiz ücreti vermezlerse Cengiz’i satmayı düşünmüyoruz” dedi.

Geçen yıl Altınordu’dan 700 bin euroya transfer edilen Cengiz’in sözleşmesindeki maddeye göre, satışından yüzde 30 pay İzmir ekibine gidecek.

Saral, Başakşehir ve Manchester City’nin altyapı geliştirme programında da ortaklık yapacaklarını belirtti.

Clichy tamam

DHA, Başakşehir’in İstanbul’a getirdiği Fransız sol bek Gael Clichy’yle üç yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandığını yazdı. Geçmişte Arsenal forması da giymiş olan Clichy’nin yarın kendisini Başakşehirli yapan sözleşmeye imza atması bekleniyor.