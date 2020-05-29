Başakşehir’de atölyede patlama: İki ölü

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Başakşehir, Kayaşehir’de bulunan kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde saat 10.45 sıralarında patlama oldu. Şiddetli patlama nedeniyle atölye enkaza döndü.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışma başlattı.

Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.