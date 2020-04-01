Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarını bakanlık yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki Başakşehir-İkitelli Şehir Hastanesi’nin yollarının hükümet tarafından yapılacağını açıkladı.

Fotoğraf: DHA

Mayıs ayında açılması planlanan 2 bin 800 yatak kapasiteli hastaneye giden yol ve metroların yapımına dair konuşan bakan, açılış öncesindeki en büyük sıkıntının, hastaneye giden yollar olduğunu dile getirdi.

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AA’da yer alan habere göre Karaismailoğlu, hastanenin yollarının bir kısmının yerel seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yapıldığını, diğer kısımların ise yapılmadığını söyledi.

Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla hastanenin ulaşım yolları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yol ağına alındı. Biz de bugün itibarıyla hastanenin etrafındaki yolların yapımına hızlı bir şekilde başladık. Şu an arazide yüklenicimiz, iş makineleri ve işçilerle yolların hastane açılışına yetiştirilmesi için çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı.”

Hastanenin tamamlanamayan yolları AKP’liler tarafından gündeme getirilmişti. İBB ise metro inşaatının 2017, karayolu inşaatının da 2018’de AKP’li yönetim tarafından durdurulduğunu bildirmişti.

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Hastane, Türkiye’de de yayılan corona virüsü nedeniyle hastalananlara hizmet sunması için büyük önem taşıyor.