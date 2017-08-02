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Başakşehir, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 

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Şampiyonlar Ligi 3’üncü ön eleme turu ilk maçında deplasmanda 3-3 berabere kaldığı Club Brugge karşısında rövanşta 2-0 kazanan Başakşehir tur atladı.

Fotoğraf: DHA

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan karşılaşmada Başakşehir’in golleri 7’nci dakikada Emmanuel Adebayor ve 34’üncü dakikada Edin Visca’dan geldi.

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İki maç sonunda Belçika temsilcisine toplamda 5-3 üstünlük sağlayan Başakşehir adını play-off turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da protokol tribününden takip etti.

Play-off turu maçları 15-16 ve 22-23 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Turu geçen ekip, Şampiyonluk Ligi grup etabında yarışmaya hak kazanacak.

 


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