Başakşehir: Pierre Webo’ya ırkçılık yapıldı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı üç profesör, Çin’de geliştirilen ve Türkiye’nin ‘corona’ya karşı birinci tercihi olan aşının güvenliğiyle ilgili sorun olmadığını ifade etti. Ancak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Prof. Dr. Esin Şenol aşının etkinliğinin henüz soru işareti taşıdığını belirtti.