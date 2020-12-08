Başakşehir: Pierre Webo’ya ırkçılık yapıldı

Başakşehir, yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya ırkçılık yapıldığını belirterek Şampiyonlar Ligi maçında sahadan çekildi.
Başakşehir, bugün H Grubu’nun son maçında maçında Fransa’nın başkenti Paris’te Paris Saint-Germain’le karşılaştı.
Başakşehir, maçın 14’üncü dakikasında kırmızı kart gören Webo’ya ırkçı söylemde bulunulduğunu dile getirdi.
Başakşehir, daha sonra tüm oyuncuların soyunma odasına gittiğini, oyuna 10 dakika ara verildiğini kaydetti.
AA’nın haberinde, dördüncü hakemin Webo’ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle maçın durdurulduğu belirtildi.
beIN Sports muhabiri, hakemin Webo’ya ‘negro’ dediğini söyledi.
Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, maça çıkmama kararı alındığını, dördüncü hakemin sahadan çıkarılması halinde sahaya döneceklerini söyledi.