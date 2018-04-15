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Yaramazlara biraz batar!

Başakşehir galibiyetinin ardından Galatasaray tribünleri: Mustafa Kemal’in askerleriyiz

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Galatasaray’ın kendi evinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği maçın son saniyelerinde tribünlerden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı yükseldi.

Maçın son saniyelerinde basın tribünden kaydedilen görüntüde, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının yüksek sesle söylendiği duyuluyor.

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Erdoğan ‘AK gençliği’ Başakşehir tribününe çağırmıştı

Erdoğan, AKP Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün başarılarına değinip tribünlerin boş olmasına tepki göstermişti: “16 Nisan’da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir’in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım.” 

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