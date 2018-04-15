Başakşehir galibiyetinin ardından Galatasaray tribünleri: Mustafa Kemal’in askerleriyiz

Galatasaray’ın kendi evinde Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup ettiği maçın son saniyelerinde tribünlerden “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı yükseldi.

Maçın son saniyelerinde basın tribünden kaydedilen görüntüde, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganının yüksek sesle söylendiği duyuluyor.

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Galatasaray Başakşehir’i 2 golle geçerken maçın son saniyelerinde tüm stat hep bir ağızdan Mustafa Kemal’in Askerleriyiz sloganları attı. Basın tribününden manzara böyle, desibel rekoru kırılmış olabilir. pic.twitter.com/428zUu2YAE — Batuhan Çolak (@batuhancolak33) 15 Nisan 2018



Erdoğan ‘AK gençliği’ Başakşehir tribününe çağırmıştı

Erdoğan, AKP Başakşehir ilçe kongresinde yaptığı konuşmada Medipol Başakşehir Futbol Kulübü’nün başarılarına değinip tribünlerin boş olmasına tepki göstermişti: “16 Nisan’da Başakşehir bir kez daha iradesine sahip çıkmıştır. Bizim sizlerden beklentimiz çok daha büyük. Biz Başakşehir’in tıpkı futbolda olduğu gibi siyaset liginde de şampiyonluğa oynamasını bekliyoruz. Fakat kusura bakmayın. Stadının tribünlerini doldurmadığınız sürece soru işaretim devam eder. O tribünleri gençliğin doldurması lazım. Buna var mıyız? Şampiyonluğa oynuyorsunuz tribünlerin dolması lazım.”