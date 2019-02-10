Başakşehir de hakemleri eleştirdi: Yapılan hatalar düşündürücü

Medipol Başakşehir, ligde üst üste yaşanan hakem hatalarının ‘düşündürücü’ olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: DHA

Kayserispor-Fenerbahçe ile Galatasaray-Trabzonspor maçlarında hakemlerin aldığı bazı kararlar, kulüplerin idarecileri tarafından eleştirilmişti.

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Süper Lig’in lideri Başakşehir de hakkındaki iddialara da değindiği bir açıklama yayınlayarak hakemlere dikkat çekti.

Açıklamada ligin ikinci yarısından itibaren kulüp hakkında sistemli şekilde olumsuz algı oluşturulduğu ve asılsız iftiranın atıldığı savunuldu.

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Başakşehir, ‘dün ve bugün ligin puan durumunu doğrudan etkileyen hakem hatalarının düşündürücü olduğunu’ kaydetti.

Açıklamada şöyle dendi: “Başakşehir Futbol Kulübü’nün kollandığına dair yanlı propagandaların ne kadar asılsız ve aynı zamanda yönlendirici olduğunu son 24 saat içinde tüm kamuoyu görmüştür. Bileğimizin hakkıyla kazandıklarımızı hakkani olmayan faktörlere yenik düşerek kaybetmemek için, elimizden gelen her şeyi, yine centilmenliğe yakışan bir şekilde yapacağımızın bilinmesini isteriz.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Ben kurdum” dediği Başakşehir’in ligdeki konumu, bazı kesimler tarafından iktidara yakın olmasıyla ilişkilendiriliyor.