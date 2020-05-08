Başakşehir başkanı: Liglerin başlaması ortak karar; protokol imzaladık

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ , liglerin 12 Haziran’da başlamasının kulüplerin büyük çoğunluğunun ortak görüşü olduğunu ifade etti.

Fotoğraf: DHA

Hürriyet’in haberine göre Gümüşdağ, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ‘Futbola Dönüş Protokolü’ hazırladığını belirtti.

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Gümüşdağ şöyle konuştu: “Geçtiğimiz haftalarda video konferansla Kulüpler Birliği toplantısında da kulüplerin büyük çoğunluğu liglerin haziranın ilk haftası başlaması konusunda istekliydi. TFF’nin 12 Haziran’da ligleri başlatma kararının ana sebebi kulüplerin büyük çoğunluğunun vermiş olduğu ortak görüştür.”

Protokole uyumlu hareket edilmesi çağrısında bulunan Gümüşdağ, “Hepimizin yegane görevi var, o da inşallah sezonu kazasız belasız ve sağlıklı şekilde tamamlamak” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, geçen çarşamba günü ligleri 12-13-14 Haziran’da başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı. TFF başkanı, Süper Lig, birinci, ikinci ve üçüncü lig ile amatör lig maçlarının nasıl oynanacağına bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda karar verileceğini söylemişti.