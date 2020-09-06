Başak Demirtaş’tan AİHM başkanına çağrı: Durumu bir de bizden dinleyin

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Türkiye’yi ziyaret eden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano’ya çağrıda bulundu: “Mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Durumu bir de bizden dinlemek için, bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır.”

Fotoğraf: Twitter

Spano, 3 Eylül’de dört günlük resmi ziyaret için Türkiye’ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü. Spano ayrıca Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’le de görüşmüş, 24’üncü Dönem Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Açılış Töreni’ne katılmıştı.

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Spano törende “İktidardaki kişiler mahkemeleri kontrol edemez. Kanunlar sadece halka değil, aynı zamanda gücü elinde bulunduranlara da her an uygulanabilmelidir. Kanunun üzerinde hiç kimse yoktur” ifadelerini kullanmıştı.

Başak Demirtaş, Twitter adresinden yapığı paylaşımda başkan Spono’yu etiketleyerek şunları yazdı: “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Sayın Robert Spano, mahkemenizin verdiği kararları uygulatmayan Cumhurbaşkanı ve hükümet yetkilileriyle görüştünüz. Son olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyumu ve AKP İl Başkanıyla da bir araya geldiğinizi görüyorum. Mardin, Diyarbakır’a komşu. Şayet Diyarbakır’da misafirimiz olursanız başta eşim Selahattin Demirtaş olmak üzere HDP’li siyasetçilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davalarını size anlatmak isterim. Eminim ki, ziyaretiniz sırasında görüştüğünüz yetkililerinden hükümetin pozisyonunu fazlasıyla öğrenme fırsatınız oldu. Durumu bir de bizden dinlemek için, bana sadece bir saat ayırmanız yeterli olacaktır. Sizi Diyarbakır misafirperverliğiyle ağırlamak isterim. Saygılarımla.”