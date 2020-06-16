Başak Demirtaş’la ilgili tehdit içeren paylaşım yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada, HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’la ilgili tehdit ve çirkin ifadeler içeren paylaşımlar yapan V.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Başak Demirtaş, Twitter’da V.M. tarafından hedef alınmış, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. önceki gün gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında dün de V.Y. gözaltına alınmıştı.

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Emniyetteki sorgusunda paylaşımı kendisinin yapmadığını söyleyen V.Y., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. V.M. ise emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesine kayıtlı V.M.’nin İstanbul’da yaşadığı, paylaşımı yaptığı sırada Bursa’da olduğu, paylaşım sonrası gizlenmek için Sakarya’ya gittiği öğrenildi.