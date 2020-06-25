Başak Demirtaş’ı tehdit eden kişinin tutukluluğu ev hapsine çevrilmiş

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’la ilgili tehdit ve çirkin ifadeler içeren paylaşımlar yapan V.M.’nin tutukluluğunun, avukatının itirazı üzerine ev hapsine çevrildiği ortaya çıktı.

Başak Demirtaş, Twitter’da V.M. tarafından hedef alınmış, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında paylaşımı yapan V.M. gözaltına alınmıştı.

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16 Haziran’da adliyeye sevk edilen V.M. çıkarıldığı Sulh 3. Ceza Hakimliğince ‘suç işlemeye alenen tahrik etme’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

DHA’nın haberine göre, V.M.’nin avukatının tutuklama kararına karşı yaptığı itirazı inceleyen Sakarya 1. Sulh Ceza Hakimliği, V.M. hakkında tutuklandıktan bir gün sonra evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.