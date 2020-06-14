Başak Demirtaş’ı tehdit eden kişi gözaltında

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ı tehdit eden Twitter kullanıcısı gözaltına alındı.

Sosyal paylaşım platformu Twitter’da ‘Vedat Muti’ adıyla yer alan bir kişi, Başak Demirtaş hakkında hakaret içerikli bir paylaşımda bulundu.

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Yine Twitter’da birçok kullanıcı, ‘BaşakDemirtaşSeninleyiz’ diye etiket oluşturarak Başak Demirtaş’a destek verdi.

Bakan devreye girdi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘çirkin paylaşım’ı kınadığını belirterek, ‘ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetlediğini’ dile getirdi.

Bakan, “Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” ifadelerini kullandı.

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Soruşturma başlatıldı

Sakarya başsavcılığı, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir.”

Soruşturma kapsamında şüpheli gözaltına alındı.