Başak Demirtaş’a hakaret davası sanığı: İki bira içtim, paylaşımın içeriğini okumadım

CANAN COŞKUN

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş hakkında Twitter’da cinsel saldırı içerikli mesaj paylaşan Vedat Muti bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Beykoz 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya tutuksuz olarak yargılanan sanık ve avukatı ile Başak ve Selahattin Demirtaş’ın avukatı katıldı.

Twitter’da ‘Vedat Muti’ ismini kullanan 36 yaşındaki sanık, kimlik tespiti sırasında Sakarya’da yaşadığını, bekar olduğunu ve engelli maaşı aldığını söyledi. Hâkim, kimlik tespitinden sonra sanığa yollanan iddianamenin geri döndüğünü belirterek, sanık kürsüsündeki Muti’ye üç sayfadan oluşan iddianameyi uzattı.

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İlk sayfasına göz gezdiren sanık, savunma yapacağını belirterek şunları söyledi:

‘Eşine yönelik olduğunu bilseydim yapmazdım’

“O gün iki bira içmiştim. Twitter’da #SelahattinDemirtaşaÖzgürlük şeklinde hashtag açılmıştı. Bu etiketin altında şehitlere ve ailelerine küfürler gördüm. İnternette bulduğum bir yazıyı kopyalayıp yapıştırdım. 10 dakika kadar sonra yazıyı kaldırdım. İçeriğini okuduktan sonra hakaret olduğunu anladım. Suç işlemeye tahrik etmek gibi bir kastım yok. Karakola gitmedim hayatımda, pişmanım. Hayatımda hiçbir suça karışmadım. Bu nasıl oldu anlamadım. Selahattin Demirtaş’ın eşine hakaret olduğunu bilseydim asla yapmazdım.”

Selahattin Demirtaş da davanın müştekisi olduğu için hâkim, sanığa zincirleme suç isnadı nedeniyle ek savunma hakkı verdi. Sanık ne diyeceğini bilmediği için avukatına baktı ve onun maskesinin altından hatırlattığı, “Savunmamı tekrar ediyorum” cümlesini tekrarladı.

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‘Hakaretin unsurları oluşmamıştır’

Sanıktan sonra avukatı Mehmet Kerem Özgen söz aldı ve müvekkilinin eyleminin hakaret suçunun maddi unsurlarını karşılamadığını söyledi. Özgen, iddianameye göre müvekkilinin hangi suçu işlemeye tahrik ettiğinin de belli olmadığını dile getirdi.

Sanık avukatından sonra söz hakkı Demirtaş çiftinin avukatına verildi. Avukat Özgür Yüksel, ‘sanığın Başak Demirtaş’ın onuruna, iffetine ve şerefine yönelik ahlak dışı söylemlerde bulunduğunu’ belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmalara katılma zorunluluğu kaldırıldı

Beyanlardan sonra hâkim ara kararını verdi. Sanığın duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırıldığı karara göre Başak Demirtaş ve Selahattin Demirtaş’ın şikayetçi olarak ifadesinin alınmasından sonra davaya 27 Nisan’da devam edilecek.

Ne olmuştu?

‘Vedat Muti’ isimli kullanıcı, Başak Demirtaş’a Twitter’da, 13 Haziran 2020’de paylaştığı bir mesajla cinsiyetçi saldırıda bulundu.

Birçok kullanıcı Başak Demirtaş’a destek mesajı attı. Tepkiler yükselince Adalat Bakanı Abdulhamit Gül, ‘çirkin paylaşım’ı kınadığını belirterek ‘ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetlediğini’ dile getirdi. Bakan, “Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” dedi.

Ardından Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı paylaşımı yapan kişinin gözaltına alındığını duyurdu. V.M. isimli şüpheli 16 Haziran’da tutuklandı, bir gün sonra da yurt dışına çıkışı yasaklanıp ev hapsine alınarak serbest bırakıldı.

‘Alkollüydüm, hakaret olduğunu bilmiyordum’

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede V.M.’nin ‘suç işlemeye alenen tahrik’ ve ‘alenen hakaret‘ suçlamasıyla yedi yıl dört aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

V.M.’nin iddianamedeki ifadesi şöyle: “Suça konu paylaşımla alakalı sosyal medyada gezerken Selahattin Demirtaş ile ilgili özgürlüğüne ilişkin kampanya başlatılması üzerine açılan konu başlığının içeriğine girdim. Bu sırada alkollüydüm. Bu başlık altında yapılan yorumları incelediğimde askerimize, şehitlerimize hakaretler edildiğini gördüm. Bunun üzerine suça konu paylaşımı yaptım. Paylaştığım sırada eşine hakaret içerikli olduğunu bilmiyordum. Bu paylaşımı sonrasında bu nedenle sildim. Okumadan paylaşım yaptığım için pişmanım. Benim hatam paylaşımın içeriğine dikkat etmemek oldu.”

İddianameyi kabul eden Beykoz 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi V.M.’nin ev hapsini de kaldırmıştı.