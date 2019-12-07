Başak Demirtaş: Yol eziyeti son bulsun

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden Başak Demirtaş, ‘yol eziyetinin son bulması gerektiğini’ söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş’ın Diyarbakır’daki ailesi, her görüşte Diyarbakır’dan yaklaşık 1600 kilometre uzaklıktaki Edirne’ye gidiyor.

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Demirtaş’ın eşi, anne-babası ve kardeşleri, dün yine görüşe giderken Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi.

Başak Demirtaş, kaza sonrası Twitter’daki açıklamasında, eşiyle dün görüştüğünü, ‘tüm olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgün olduğunu’ ifade etti.

Selahattin ile dün görüştük. Bütün olanlardan dolayı çok öfkeli ve üzgündü. Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi. Reklam December 7, 2019

“Her şeye rağmen dışarıya umut ve moral yüklü selamlarını gönderdi” ifadelerini kullanan Başak Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Binlerce ailenin kilometrelerce uzaklıktaki cezaevlerinde olan yakınlarını ziyaret edecek imkanı yok. Yıllardır çocuklarını göremeyen yaşlı anne babalar var. Bu yol eziyetinin son bulması için siyasetçilerin ve tüm kamuoyunun duyarlı olmasını bekliyoruz.”