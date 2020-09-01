Başak Demirtaş: Selahattin’in çocuklarını birlikte görmesine izin verilmedi

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, kızlarının babalarıyla görüştürülmemesini eleştirdi.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. (Fotoğraf: @hdpgenelmerkezi / Arşiv)

Twitter’dan paylaşımda bulunan Başak Demirtaş, ironik mesajında ‘güç koşullarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara ‘corona’ bulaşmadığını’ ifade etti.

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“Ama arada çift cam, iki tarafta da demir parmaklıklarla yapılan kapalı cezaevi görüşlerinde, maske ve siperlik taktığınız halde sevdiklerinize corona bulaşıyor (!)” ifadelerini kullanan Demirtaş, bu yüzden görüşlerin ayda bire düşürüldüğünü kaydetti.

1- Güç koşullarda çalışmak zorunda olan işçilere, kamu emekçilerine, özel sektör çalışanlarına, uçaklarda yan yana oturanlara, iktidarın etkinliklerine, mitinglerine katılanlara corona bulaşmıyor (!) — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) September 1, 2020

Demirtaş, “Hele ki iki çocuk babalarıyla kapalı görüş yaptı mı anında corona bulaşıyor (!)” diyerek, kızları Delal ile Dılda’nın, babalarıyla birlikte görüşmelerine izin verilmediğini aktardı.

Marttan beri bir kez gördü

“Corona tedbiri olarak açık görüş kaldırıldı, tamam. Peki ama kapalı görüşleri neden engelliyorsunuz” diye soran Başak Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hadi engellediniz, onun yerine neden telefonda görüş hakkı vermiyorsunuz? Görüntülü görüşme dediniz, ne oldu? Hakkımızı neden gasp ediyorsunuz? Hepsinden önemlisi, madem corona riski var, haksız yere cezaevinde olan siyasetçileri, gazetecileri, hayatları tehlikede olan insanları neden serbest bırakmıyorsunuz?”

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Başak Demirtaş, eşinin kızlarını birlikte görmesine izin verilmediğini belirterek “Selahattin, pandemi başladığından bu yana kızlarını sadece birer kez, ayrı ayrı görebildi” diye yazdı.