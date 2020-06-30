Başak Demirtaş: Kadınlara yönelik saldırganlığa birlikte mücadele etmeliyiz

HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, Twitter’da bazı kişilerin hakaret ettiği Esra Albayrak’a destek mesajı yayınladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın dördüncü çocuğunun dünyaya geldiğini duyurması sonrası, bazı kişiler Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunmuştu.

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Esra Albayrak'a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz.



Esra Hanım'ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın. — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) June 30, 2020

Geçen haftalarda Twitter üzerinden benzer şekilde hakaret edilen Başak Demirtaş, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı: “Esra Albayrak’a yönelik çirkin ifadeler sarf edilmesini kınıyorum. Kadınlara yönelik bu saldırganlığa karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz. Esra Hanım’ın yeni çocuğunun doğumunu da tebrik ediyorum. Allah analı babalı büyütsün. Demokrasinin ve barışın olduğu bir ülkede yaşasın.”