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Yaramazlara biraz batar!

Başak Demirtaş Göteborg Kitap Fuarı’nda konuştu: Korkmadık, korkmuyoruz

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen kitap fuarında katıldığı etkinlikte, “Korkmadık, korkmuyoruz; daha cesaretli ve daha kararlı mücadele edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Odak dergisinin internet sitesindeki habere göre Demirtaş’ın, önceki gün katıldığı, Göteborg Kitap Fuarı’ndaki etkinliğin moderatörlüğünü Helin Şahin yaptı. Etkinliğe Selahattin Demirtaş’ın avukat kız kardeşi Aygül Demirtaş Gökalp ile katılan Başak Demirtaş, eşinin tutucu bir aile çevresinden gelmesine rağmen başta kız kardeşleriyle ilişkisinde olmak üzere her zaman kadın erkek eşitliğini gözeten bir kişilik olduğunu anlattı.

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Selahattin Demirtaş’ın yaşamını ve cezaevine girdikten sonraki mücadelesini anlatan Başak Demirtaş, her hafta eşini görebilmek için Diyarbakır’dan Edirne’ye 1600 kilometre yok kat ettiğini söyledi.

Demirtaş, moderatör Helin Şahin’in, “Baskılara nasıl katlanıyorsunuz, burada biz Facebook’ta bir şey paylaşmaya bile korkuyoruz” yönüdeki sorusuna ise “Korkmadık, korkmuyoruz; daha cesaretli ve daha kararlı mücadele edeceğiz” diye yanıt verdi.

Aygül Demirtaş Gökalp ise Demirtaş’ın dava sürecini anlatarak dayanışmanın Türkiye’de güçlü olduğunu, Avrupa’da da etkili olacağını belirtti.

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