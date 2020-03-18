Başak Demirtaş: Cezaevindeki insanlar ‘corona’ya terk edilmiş durumda

Tutuklu eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, cezaevinde yaklaşık 300 bin kişinin insanlıkdışı koşullarda kalmasının hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: Twitter

Selahattin Demirtaş Kasım 2016’dan beri Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuluyor.

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Başak Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cezaevlerinde corona virüs salgını önlemlerinin yetersizliğine dikkat çekti.

1- Salgın riski ciddi boyutlardayken, hapishanelerde yaklaşık 300 bin kişinin gayri insani koşullarda yaşamak zorunda kalması hukuka aykırı olduğu gibi, toplumsal dayanışmayı da zayıflatan bir durumdur. Onlar içeride, virüse karşı neredeyse hiçbir imkana sahip değiller. — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) March 18, 2020

Tutuklu ve hükümlülerin insanlıkdışı koşullarda yaşamak zorunda bırakıldığını, bunun da toplumsal dayanışmayı zayıflattığını belirten Demirtaş, “Onlar içeride, virüse karşı neredeyse hiçbir imkana sahip değiller” dedi.

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Hiçbir hastanede corona taraması yapılmadı

Üç vardiya çalışan ve sürekli dışarıyla temas halinde olan cezaevi görevlilerin de ciddi risk altında olduğunu söyleyen Demirtaş, görevlilerin virüse yakalanması halinde cezaevine bulaştırma ihtimalinin çok yüksek olduğunu belirtti.

“Bildiğimiz kadarıyla henüz hiçbir hapishanede corona taraması yapılmış değil” diyen Demirtaş, hastalığa yakalanacak hiçbir mahkumun cezaevi revirinde iyileşmesinin mümkün olmadığını söyledi.

5- Tüm bu duruma rağmen Selahattin’in kalbi ve duası bizlerle. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz. Herkese sevgiler ve selamlar… — Başak Demirtaş (@Basak__Demirtas) March 18, 2020

Demirtaş devamında şu ifadeleri kullandı: “Dolayısıyla personeliyle, tutuklusuyla, hükümlüsüyle cezaevlerindeki tüm insanlar adeta koronaya terk edilmiş durumdadırlar.”