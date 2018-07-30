Baş ve Atay’ın danışmanlarından ‘TİP iddiası’na: Şu an gündemimizde yok

HDP’den milletvekili seçilen Barış Atay ve Erkan Baş’ın önümüzdeki günlerde istifa edip aralık ayında yeniden kurulan Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılacağına dair haberle ilgili iki vekilin danışmanlarından açıklama geldi: “Şu an gündemimizde öyle bir şey yok.”

Hatay’dan seçilen Atay ve İstanbul’dan seçilen Baş TİP’i tekrar kuran ekip içinde yar almış ancak HDP listelerinden Meclis’e girmişti.

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Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre iki milletvekili partilerine katılmak için HDP’yle anlaştı. Baş ve Atay’ın TBMM’nin ekim ayında açılmasından önce HDP’den ayrılıp TİP’e katılması bekleniyor.

Haberin ardından iki vekilin danışmanları BBC Türkçe’ye konuştu.

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Atay’ın danışmanı Barış Kineşci “Barış Atay, TİP’in kurucu üyesi. Seçimden önce bu konu HDP ile görüşüldü, ayrılma hakkını saklı tutarak HDP’ye katıldı. Ama şu an itibarıyla böyle bir gündemimiz yok. Bu bugün, yarın olacak bir şey değil” dedi.

Erkan Baş’ın ismini vermek istemeyen bir danışmanı ise “Şu an gündemimizde öyle bir şey yok. HDP ile seçim ittifakı anlaşması ayrılma kararlarının saklı tutulması şeklindeydi. Belki 1-2 ay içinde olabilir. Ama şu aşamada öyle bir kararları yok. Bu kararı siyasi süreç belirler” diye konuştu.

TİP’in kısa öyküsü

Bir grup sendikacı tarafından 1961’de kurulan TİP, 1965’te 15, 1969’da iki milletvekiliyle TBMM’ye girdi. TİP, 12 Mart 1971’deki darbe sonrası kapatıldı. Parti lideri Behice Boran, dört yıl sonra TİP’i tekrar açtı. Ancak ömrü kısa oldu ve parti, 12 Eylül’de yine kapatıldı. Boran ve TİP yöneticileri, 1987’de TKP ile birleşerek, Türkiye Birleşik Komünist Partisi’ni kurdu.